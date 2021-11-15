Вчера, 14 ноября, в стране зафиксировали 38 823 случая заражения. За прошедшие сутки погибли 1 211 человек от коронавируса, в общем за все время эпидемии скончались 256 597 человек.
В России выявили 38 420 случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 13:45
За последние 24 часа в России обнаружили 38 420 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период выявлено 9 109 094 случая. Об этом информируют на сайте оперативного штаба.
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