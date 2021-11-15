В России выявили 38 420 случаев коронавируса

За последние 24 часа в России обнаружили 38 420 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период выявлено 9 109 094 случая. Об этом информируют на сайте оперативного штаба.

Вчера, 14 ноября, в стране зафиксировали 38 823 случая заражения. За прошедшие сутки погибли 1 211 человек от коронавируса, в общем за все время эпидемии скончались 256 597 человек.