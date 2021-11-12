11 ноября стране зафиксировали 40 759 заражений. За сутки погибли 1 235 человек с COVID-19. В общем с начала эпидемии скончались 252 926 человек.
В России выявили 40 123 новых случая коронавируса
- Автор Мадина
- 12 ноября, 2021. Пятница 11:44
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 40 123 новых случая заражения коронавирусом. За весь период эпидемии выявлено 8 992 595 заражений, информирует оперативный штаб.
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