ЗАМАНА - В ВОЗ прокомментировали ситуацию с COVID-19 в России

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с COVID-19 в России

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10 ноября, 2021. Среда 14:47
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с COVID-19 в России

В данный момент Россия пребывает на пике роста новых случаев заражения коронавирусом, но при этом заметен тренд на снижение. Так сегодняшнюю ситуацию с распространением коронавируса прокомментировала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, информируют «Известия».

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с COVID-19 в России
Коронавирус

В России выявляются высокие показатели по смертности от коронавируса. Вуйнович отметила, что такая тенденция вызывает беспокойство. Она добавила, что в стране необходимо повышать уровень вакцинации среди граждан пенсионного возраста.

 

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