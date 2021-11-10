В ВОЗ прокомментировали ситуацию с COVID-19 в России

Автор Мадина

В данный момент Россия пребывает на пике роста новых случаев заражения коронавирусом, но при этом заметен тренд на снижение. Так сегодняшнюю ситуацию с распространением коронавируса прокомментировала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, информируют «Известия».