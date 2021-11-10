За весь период выявлено 8 911 713 заражений. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с эпидемией сегодня, 10 ноября.
9 ноября было обнаружено 39 160 случаев заражения коронавирусом.
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 38 058 новых случаев коронавируса.
За весь период выявлено 8 911 713 заражений. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с эпидемией сегодня, 10 ноября.
9 ноября было обнаружено 39 160 случаев заражения коронавирусом.
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