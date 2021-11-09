ЗАМАНА - В России впервые зафиксировали более 1200 смертей пациентов с COVID-19

В России впервые зафиксировали более 1200 смертей пациентов с COVID-19

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09 ноября, 2021. Вторник 11:48
В России впервые зафиксировали более 1200 смертей пациентов с COVID-19

В России за прошедшие сутки впервые зафиксировали более 1200 смертей пациентов с коронавирусом — 1211, это новый антирекорд за весь период эпидемии, информирует оперативный штаб.

В России впервые зафиксировали более 1200 смертей пациентов с COVID-19
Коронавирус

Вчера, 8 ноября, в стране умерли 1 190 пациентов с COVID-19. В общем за все время скончались 249 215 человек.

В России за последние 24 часа обнаружили 39 160 новых случаев заражения коронавирусом.

 

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