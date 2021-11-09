В России впервые зафиксировали более 1200 смертей пациентов с COVID-19

Автор Мадина

В России за прошедшие сутки впервые зафиксировали более 1200 смертей пациентов с коронавирусом — 1211, это новый антирекорд за весь период эпидемии, информирует оперативный штаб.