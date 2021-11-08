7 ноября по России обнаружили 39 165 случаев заражения. За сутки умерли 1190 пациентов с коронавирусом, а за все время 248 004 человек.
В России выявили 39 400 новых случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 08 ноября, 2021. Понедельник 13:19
За прошедшие 24 часа в России зафиксировали 39 400 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заражений по стране за весь период эпидемии составило 8 834 495, информирует оперативный штаб.
Последнее от Мадина
- ВК «Дагестан» выиграл матчи второго тура чемпионата России по волейболу
- Сотрудника Роспотребнадзора в Дагестане застали при получении взятки
- Премьер-министр Дагестана проверил ход реконструкции улицы Коркмасова в Махачкале
- Премьер-министр Дагестана проверил ход реконструкции улицы Коркмасова в Махачкале
- Власти назвали число принявших участие в переписи россиян