ЗАМАНА - В России выявили 39 400 новых случаев коронавируса

В России выявили 39 400 новых случаев коронавируса

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08 ноября, 2021. Понедельник 13:19
В России выявили 39 400 новых случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России зафиксировали 39 400 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заражений по стране за весь период эпидемии составило 8 834 495, информирует оперативный штаб.

В России выявили 39 400 новых случаев коронавируса
Коронавирус

7 ноября по России обнаружили 39 165 случаев заражения. За сутки умерли 1190 пациентов с коронавирусом, а за все время 248 004 человек.

 

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