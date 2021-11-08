ЗАМАНА - Ряд российских регионов продлили нерабочие дни

Ряд российских регионов продлили нерабочие дни

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08 ноября, 2021. Понедельник 10:40
Ряд российских регионов продлили нерабочие дни

Руководство 6 регионов России приняло решение о продлении режима нерабочих дней из-за коронавирусной эпидемии, информирует ТАСС.

Ряд российских регионов продлили нерабочие дни
Коронавирус

Режим продлен в следующих субъектах: Брянский, Томский, Смоленский, Курский, Челябинский и Новгородская область. Власти этих регионов страны надеются, что такой шаг поспособствует снижению нагрузки на медицинские учреждения и количества заражений.

 

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