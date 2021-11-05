Кроме того, «Спутник» активно закупили 70 государств, общее число жителей которых составляет 4 млрд.
Примечательно, что Сан-Марино, привившее полностью своих граждан российским «Спутником», уже давно не болеет коронавирусом.
Российский Спутник привлекает все больше стран. Так, известный французский научный журнал The Lancet высоко оценил российскую вакцину отметив ее эффективность.
Кроме того, «Спутник» активно закупили 70 государств, общее число жителей которых составляет 4 млрд.
Примечательно, что Сан-Марино, привившее полностью своих граждан российским «Спутником», уже давно не болеет коронавирусом.
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