ЗАМАНА - Российская вакцина «Спутник – V» покоряет страны

Российская вакцина «Спутник – V» покоряет страны

Автор
05 ноября, 2021. Пятница 10:00
Российская вакцина «Спутник – V» покоряет страны

Российский Спутник привлекает все больше стран. Так, известный французский научный журнал The Lancet высоко оценил российскую вакцину отметив ее эффективность.

Российская вакцина «Спутник – V» покоряет страны
Коронавирус

Кроме того, «Спутник» активно закупили 70 государств, общее число жителей которых составляет 4 млрд.

Примечательно, что Сан-Марино, привившее полностью своих граждан российским «Спутником», уже давно не болеет коронавирусом.

 

Прочитано 33 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top