Так, в 2020 году большой локдаун помог хоть немного освободить больничные койки, снизил и так большую нагрузку на врачей.
Россия – не единственная страна, вводящая такие ограничения.
Так, Китай пошел по пути тотального запрета. Некоторые города-миллионники полностью закрыты. Все делается для обеспечения проведения февральской Олимпиады.
В Швеции локдауна нет, но есть бетонные блоки, закрывающие кафе от непривитых граждан.
Франция делает ПЦР-тесты на платной основе. По словам лидера Республики Макрона, это сделано специально: привиться должно быть дешевле и удобней, чем делать бесконечные тесты.