Локдаун: как в России и как в других странах

Эксперты заявляют, что введение нерабочих дней – один из способов снизить распространение коронавируса.

Так, в 2020 году большой локдаун помог хоть немного освободить больничные койки, снизил и так большую нагрузку на врачей.

Россия – не единственная страна, вводящая такие ограничения.

Так, Китай пошел по пути тотального запрета. Некоторые города-миллионники полностью закрыты. Все делается для обеспечения проведения февральской Олимпиады.

В Швеции локдауна нет, но есть бетонные блоки, закрывающие кафе от непривитых граждан.

Франция делает ПЦР-тесты на платной основе. По словам лидера Республики Макрона, это сделано специально: привиться должно быть дешевле и удобней, чем делать бесконечные тесты.