ЗАМАНА - Локдаун: как в России и как в других странах

Локдаун: как в России и как в других странах

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05 ноября, 2021. Пятница 09:01
Локдаун: как в России и как в других странах

Эксперты заявляют, что введение нерабочих дней – один из способов снизить распространение коронавируса.

Локдаун: как в России и как в других странах
Коронавирус

Так, в 2020 году большой локдаун помог хоть немного освободить больничные койки, снизил и так большую нагрузку на врачей.

Россия  – не единственная страна, вводящая такие ограничения.

Так, Китай пошел по пути тотального запрета. Некоторые города-миллионники полностью закрыты. Все делается для обеспечения проведения февральской Олимпиады.

В Швеции локдауна нет, но есть бетонные блоки, закрывающие кафе от непривитых граждан.

Франция делает ПЦР-тесты на платной основе. По словам лидера Республики Макрона, это сделано специально: привиться должно быть дешевле и удобней, чем делать бесконечные тесты.

 

 

 

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