ЗАМАНА - В США найден мощный резервуар мутаций COVID-19

В США найден мощный резервуар мутаций COVID-19

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04 ноября, 2021. Четверг 02:30
В США найден мощный резервуар мутаций COVID-19

Сотрудники университетов Пенсильвании и Айовы нашли в США сотни белохвостых оленей, оказавшихся болеющими коронавирусом.

В США найден мощный резервуар мутаций COVID-19
Коронавирус

Статья об этом опубликована на сайте biorxiv. Как высказываются ученые, вирус передался оленям от людей и начал со скоростью распространяться среди других особей. С апреля прошлого года по январь текущего исследователи отбирали оленей для тестирования в Айове и обнаружили, что до 80% из них были заражены коронавирусом. Они считают, что экспансия вируса среди самых распространенных видов животных в Северной Америке может еще сильнее затруднить борьбу с эпидемией. 

 

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