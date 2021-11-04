В США найден мощный резервуар мутаций COVID-19

Статья об этом опубликована на сайте biorxiv. Как высказываются ученые, вирус передался оленям от людей и начал со скоростью распространяться среди других особей. С апреля прошлого года по январь текущего исследователи отбирали оленей для тестирования в Айове и обнаружили, что до 80% из них были заражены коронавирусом. Они считают, что экспансия вируса среди самых распространенных видов животных в Северной Америке может еще сильнее затруднить борьбу с эпидемией.