В Беларуси начнут выпускать собственную вакцину от коронавируса

Беларусь объявила о старте разработки вакцины от коронавируса. Этим займется компания биологической промышленности «БелВитунифарм». Указ о создании нового препарата подписал глава страны Александр Лукашенко. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Руководство Беларуси посчитало, что компания благодаря инфраструктуре и сотрудникам стала самой перспективной площадкой для опытно-промышленного производства вакцины от COVID-19. В Витебской области также построят необходимый для этого завод.