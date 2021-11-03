ЗАМАНА - В Беларуси начнут выпускать собственную вакцину от коронавируса

В Беларуси начнут выпускать собственную вакцину от коронавируса

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03 ноября, 2021. Среда 15:39
В Беларуси начнут выпускать собственную вакцину от коронавируса

Беларусь объявила о старте разработки вакцины от коронавируса. Этим займется компания биологической промышленности «БелВитунифарм». Указ о создании нового препарата подписал глава страны Александр Лукашенко. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

В Беларуси начнут выпускать собственную вакцину от коронавируса
Коронавирус

Руководство Беларуси посчитало, что компания благодаря инфраструктуре и сотрудникам стала самой перспективной площадкой для опытно-промышленного производства вакцины от COVID-19. В Витебской области также построят необходимый для этого завод. 

 

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