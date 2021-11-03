ЗАМАНА - В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

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03 ноября, 2021. Среда 13:25
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
За прошедшие 24 часа в России выявили максимальное количество смертей от коронавируса с начала эпидемии — 1189 случаев, сообщили в оперативном штабе.
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
Коронавирус

За все время по стране скончалось 242 060 человек.

 

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