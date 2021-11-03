ЗАМАНА - В России обнаружили 40 443 новых случая коронавируса

В России обнаружили 40 443 новых случая коронавируса

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03 ноября, 2021. Среда 11:51
В России обнаружили 40 443 новых случая коронавируса

В России за последние 24 часа обнаружили 40 443 новых случая коронавируса, информирует оперативный штаб.

В России обнаружили 40 443 новых случая коронавируса
Коронавирус

Таким образом, за весь период пандемии в стране зафиксировали 8 633 643 заражения коронавирусом. Эта информация закреплена на сайте оперштаба.

2 ноября в России выявили 39 008 случаев заражения.

 

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