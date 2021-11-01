За 31 октября у 160 дагестанцев выявлен коронавирус, 6 человек скончались и 147 пациентов вылечились.
В республике работает режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Гражданам советуют оставаться дома и без крайней необходимости не выходить.
В Дагестане за последние 24 часа выявили 160 заражений коронавирусом, информирует оперативный штаб.
За 31 октября у 160 дагестанцев выявлен коронавирус, 6 человек скончались и 147 пациентов вылечились.
В республике работает режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Гражданам советуют оставаться дома и без крайней необходимости не выходить.
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