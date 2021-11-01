ЗАМАНА - В Дагестане за сутки выявили 160 заражений коронавирусом

В Дагестане за сутки выявили 160 заражений коронавирусом

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01 ноября, 2021. Понедельник 13:10
В Дагестане за сутки выявили 160 заражений коронавирусом

В Дагестане за последние 24 часа выявили 160 заражений коронавирусом, информирует оперативный штаб.

В Дагестане за сутки выявили 160 заражений коронавирусом
Коронавирус

За 31 октября у 160 дагестанцев выявлен коронавирус, 6 человек скончались и 147 пациентов вылечились.

В республике работает режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Гражданам советуют оставаться дома и без крайней необходимости не выходить.

 

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