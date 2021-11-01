31 октября в России выявили 40 993 новых заражений — это антирекорд с начала эпидемии. Самое высокое число заражений обнаружено в Москве (7103 человека), Санкт-Петербурге (3250 человек) и в Московской области (2866 человек).
В России выявили 40 402 случая коронавируса
- Автор Мадина
- 01 ноября, 2021. Понедельник 11:48
За прошедшие 24 часа в России обнаружили еще 40 402 новых случая коронавируса. За весь период выявлено 8 554 192 заражения, информирует оперативный штаб.
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