ЗАМАНА - В России выявили 40 402 случая коронавируса

В России выявили 40 402 случая коронавируса

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01 ноября, 2021. Понедельник 11:48
В России выявили 40 402 случая коронавируса

За прошедшие 24 часа в России обнаружили еще 40 402 новых случая коронавируса. За весь период выявлено 8 554 192 заражения, информирует оперативный штаб.

В России выявили 40 402 случая коронавируса
Коронавирус

31 октября в России выявили 40 993 новых заражений — это антирекорд с начала эпидемии. Самое высокое число заражений обнаружено в Москве (7103 человека), Санкт-Петербурге (3250 человек) и в Московской области (2866 человек).

 

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