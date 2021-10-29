В России выявили 39 849 случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 39 849 новых случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период заразилось 8 432 546 человек. Об этом информируют на сайте оперативного штаба.

Вчера, 28 октября, в стране впервые с начала эпидемии выявили 40 096 заражений. За последние 24 часа впервые погибли 1 163 человек, всего с начала эпидемии скончались 236 220 человек с коронавирусом.