Вчера, 28 октября, в стране впервые с начала эпидемии выявили 40 096 заражений. За последние 24 часа впервые погибли 1 163 человек, всего с начала эпидемии скончались 236 220 человек с коронавирусом.
В России выявили 39 849 случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 11:46
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 39 849 новых случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период заразилось 8 432 546 человек. Об этом информируют на сайте оперативного штаба.
Последнее от Мадина
- В Республике Дагестан пройдет добровольческий форум «ПРО Добро»
- В Махачкале продолжается снос незаконных строений
- Экспресс-тесты в Москве выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусом
- Дени Вильнёв рассказал о планах снять третью часть «Дюны»
- Население Дагестана стало больше платить за услуги ЖКХ