ЗАМАНА - В России выявили 39 849 случаев коронавируса

В России выявили 39 849 случаев коронавируса

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29 октября, 2021. Пятница 11:46
В России выявили 39 849 случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 39 849 новых случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период заразилось 8 432 546 человек. Об этом информируют на сайте оперативного штаба.

В России выявили 39 849 случаев коронавируса
Коронавирус

Вчера, 28 октября, в стране впервые с начала эпидемии выявили 40 096 заражений. За последние 24 часа впервые погибли 1 163 человек, всего с начала эпидемии скончались 236 220 человек с коронавирусом. 

 

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