Если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70% случаев.
Все обнаруженные благодаря экспресс-тесту заразившиеся граждане ушли на карантин и проходят лечение.
С использованием бесплатных экспресс-тестов в общественных местах Москвы обнаружили более 2,5 тысячи заразившихся коронавирусом, информирует РИА Новости.
Если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70% случаев.
Все обнаруженные благодаря экспресс-тесту заразившиеся граждане ушли на карантин и проходят лечение.
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