ЗАМАНА - Экспресс-тесты в Москве выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусом

Экспресс-тесты в Москве выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусом

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29 октября, 2021. Пятница 10:55
Экспресс-тесты в Москве выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусом

С использованием бесплатных экспресс-тестов в общественных местах Москвы обнаружили более 2,5 тысячи заразившихся коронавирусом, информирует РИА Новости.

Экспресс-тесты в Москве выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусом
Коронавирус

Если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70% случаев.

Все обнаруженные благодаря экспресс-тесту заразившиеся граждане ушли на карантин и проходят лечение.

 

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