Соответствующее постановление было подписано Правительством России.
Средства будут направлены в фонд обязательного медицинского страхования.
Для борьбы с коронавирусом Дагестану будет выделен 1 млрд 365 млн рублей.
Соответствующее постановление было подписано Правительством России.
Средства будут направлены в фонд обязательного медицинского страхования.
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