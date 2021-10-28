ЗАМАНА - Дагестану выделят больше миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Дагестану выделят больше миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

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28 октября, 2021. Четверг 11:47
Дагестану выделят больше миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом Дагестану будет выделен 1 млрд 365 млн рублей.

Дагестану выделят больше миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом
Коронавирус

Соответствующее постановление было подписано Правительством России.

Средства будут направлены в фонд обязательного медицинского страхования.

 

 

 

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