Россиянам предрекли волну детского коронавируса

Как она заявила, взрослое население страны идет к коллективному иммунитету, так как часть граждан вакцинируется, а часть заражается COVID-19. Алиева отметила, что это дает надежду на управление эпидемией. «Но если коронавирус перейдет на детское население, если несовершеннолетние начнут болеть так же тяжело, — а тенденция заметна — то в стране может начаться новая волна», — добавила врач.