ЗАМАНА - Россиянам предрекли волну детского коронавируса

Россиянам предрекли волну детского коронавируса

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28 октября, 2021. Четверг 10:58
Россиянам предрекли волну детского коронавируса

В России все чаще случаются заболевания тяжелой формой коронавируса среди детей, сообщила пульмонолог и заместитель главврача ДГКБ №1 Татьяна Алиева, информирует 74.ru.

Россиянам предрекли волну детского коронавируса
Коронавирус

Как она заявила, взрослое население страны идет к коллективному иммунитету, так как часть граждан вакцинируется, а часть заражается COVID-19. Алиева отметила, что это дает надежду на управление эпидемией. «Но если коронавирус перейдет на детское население, если несовершеннолетние начнут болеть так же тяжело, — а тенденция заметна — то в стране может начаться новая волна», — добавила врач.

 

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