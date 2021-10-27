ЗАМАНА - Путин пообещал отправлять бесплатные тесты на COVID-19 другим странам

Путин пообещал отправлять бесплатные тесты на COVID-19 другим странам

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27 октября, 2021. Среда 15:42
Путин пообещал отправлять бесплатные тесты на COVID-19 другим странам

Кремль предлагает создать алгоритм антипандемийной работы под эгидой Восточно-Азиатского саммита (ВАС). Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин в своей речи в рамках ВАС, информирует ТАСС.

Путин пообещал отправлять бесплатные тесты на COVID-19 другим странам
Коронавирус

Президент также дал обещание, что российская сторона будет и далее отправлять бесплатные тесты и реагенты для выявления коронавируса, в том числе бесплатно. Владимир Путин поблагодарил другие страны за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса и производстве вакцин.

 

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