Путин пообещал отправлять бесплатные тесты на COVID-19 другим странам

Кремль предлагает создать алгоритм антипандемийной работы под эгидой Восточно-Азиатского саммита (ВАС). Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин в своей речи в рамках ВАС, информирует ТАСС.

Президент также дал обещание, что российская сторона будет и далее отправлять бесплатные тесты и реагенты для выявления коронавируса, в том числе бесплатно. Владимир Путин поблагодарил другие страны за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса и производстве вакцин.