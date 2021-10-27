ЗАМАНА - В России второй день подряд выявили менее 37 тыс. заболевших коронавирусом

В России второй день подряд выявили менее 37 тыс. заболевших коронавирусом

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27 октября, 2021. Среда 12:12
В России второй день подряд выявили менее 37 тыс. заболевших коронавирусом

За последние сутки коронавирус нашли у 36,5 человек, вчера — у 36,4 тысяч. Также за прошедшие 24 часа скончались 1123 пациента, это новый антирекорд.

В России второй день подряд выявили менее 37 тыс. заболевших коронавирусом
Коронавирус

Об этом сообщил оперативный штаб в своем телеграм-канале. За весь период эпидемии заразились 8 352 601 человек. Это второй день, когда в стране суточное число заразившихся оказывается меньше 37 тысяч — накануне обнаружили 36 446 случаев.

 

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