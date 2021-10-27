Об этом сообщил оперативный штаб в своем телеграм-канале. За весь период эпидемии заразились 8 352 601 человек. Это второй день, когда в стране суточное число заразившихся оказывается меньше 37 тысяч — накануне обнаружили 36 446 случаев.
В России второй день подряд выявили менее 37 тыс. заболевших коронавирусом
- Автор Мадина
- 27 октября, 2021. Среда 12:12
За последние сутки коронавирус нашли у 36,5 человек, вчера — у 36,4 тысяч. Также за прошедшие 24 часа скончались 1123 пациента, это новый антирекорд.
Последнее от Мадина
- В Дербентском районе убрали стихийную свалку
- В Израиле сообщили о намерении одобрить «Спутник V»
- Глава Дагестана поручил Минобрнауки региона рассмотреть готовность школ к дистанционному обучению
- Пункты вакцинации от коронавируса в Дагестане будут работать на «выходной неделе»
- Сайпулла Абсаидов будет руководить сборной Россией по женской борьбе