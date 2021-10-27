В России второй день подряд выявили менее 37 тыс. заболевших коронавирусом

Автор Мадина

За последние сутки коронавирус нашли у 36,5 человек, вчера — у 36,4 тысяч. Также за прошедшие 24 часа скончались 1123 пациента, это новый антирекорд.