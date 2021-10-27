Сергей Меликов поучаствовал в собрании, посвященном санитарно-эпидемиологической ситуации в СКФО

В рамках указа главы России Владимира Путина полномочный представитель президента страны в СКФО Юрий Чайка провел собрание с участием руководителей регионов Северного кавказа, на котором были всесторонне обсуждены темы санитарно-эпидемиологической обстановки в СКФО и способы по ее стабилизации.

Как заметил Юрий Чайка, во всех регионах округа наблюдается рост в заинтересованности людей в вакцинации, но округ еще далек от достижения цифр для появления коллективного иммунитета. Какой-то резерв есть – доля использованных доз на сегодняшний день составляет 72%. Поэтому нужно оперативно вакцинировать россиян, которые уже записались через сайт Госуслуги.