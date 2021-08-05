Для борьбы с COVID-19 Правительство Дагестана направило 135 млн рублей

Известно, что из них более 96 млн рублей будут направлены для проведения медикаментозной профилактики ковида и 39,3 млн рублей для проведения работ по дезинфекции в очагах коронавируса.