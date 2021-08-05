Известно, что из них более 96 млн рублей будут направлены для проведения медикаментозной профилактики ковида и 39,3 млн рублей для проведения работ по дезинфекции в очагах коронавируса.
Для борьбы с COVID-19 Правительство Дагестана направило 135 млн рублей
- Автор Диляра
- 05 августа, 2021. Четверг 21:00
Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане Правительством Дагестана направлено 135 млн 391 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов.
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