Как сообщает информационный центр регионального Оперштаба, на 5 августа общее число заболевших достигло отметки в 42 тысячи 711 человек.
В Дагестане за сутки от коронавируса скончалось 16 человек
- Автор Шахри
- 05 августа, 2021. Четверг 11:35
Ситуация с коронавирусом в регионе остается тяжелой. Так, за последние сутки (с 4 на 5 августа) скончалось 16 человек.
Последнее от Шахри
- Альберт Батыргазиев принес олимпийское золото в боксе
- Дагестан примет участников форума «Маки дружбы. Башни Кавказа»
- В Дагестане успешно реализован ряд агропромышленных проектов
- Достигнуто соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой и рядом общественных организаций по наблюдению за выборами.
- Дагестанский борец Заур Угуев прошел в финал Олимпийских Игр