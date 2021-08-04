ЗАМАНА - В Дагестане за сутки умерло 20 человек от COVID-19

В Дагестане за сутки умерло 20 человек от COVID-19

Автор
04 августа, 2021. Среда 22:24
В Дагестане за сутки умерло 20 человек от COVID-19

В Дагестане за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерло 20 человек, сообщает Оперштаб региона.

В Дагестане за сутки умерло 20 человек от COVID-19
Коронавирус

Заболело около 200, выздоровело 206 человек. На сегодняшний день на изоляции находятся 4958 дагестанцев.

 

Прочитано 46 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top