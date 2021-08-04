Заболело около 200, выздоровело 206 человек. На сегодняшний день на изоляции находятся 4958 дагестанцев.
В Дагестане за сутки умерло 20 человек от COVID-19
- Автор Диляра
- 04 августа, 2021. Среда 22:24
В Дагестане за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерло 20 человек, сообщает Оперштаб региона.
Последнее от Диляра
- Партия «Единая Россия» предложит Владимиру Путину кандидатуры трех субъектов СКФО
- На севере Дагестана планируют запустить производство мясных консервов
- Абдулпатах Амирханов призвал муниципалитеты активнее начать работу по вовлечению в оборот земель сельхозназначения
- В Дагестане прошло награждение сотрудников строительной отрасли
- В Дагестане ищут родственников погибшего мужчины