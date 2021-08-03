ЗАМАНА - В Дагестане все больше детей заражаются Covid-19

В Дагестане все больше детей заражаются Covid-19

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03 августа, 2021. Вторник 22:30
В Дагестане все больше детей заражаются Covid-19

Сегодня на очередном Оперативном штабе по недопущению коронавируса под руководством врио Главы Дагестана Сергея Меликова, главный санитарный врач республики привел неутешительную статистику.

В Дагестане все больше детей заражаются Covid-19
Коронавирус

Как сообщает сетевое издание mirmol.ru со ссылкой на Павлова, в Дагестане стали чаще болеть дети от 7 до 14 лет.

Более того, наблюдается отрицательная динамика и у малышей до года.

 

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