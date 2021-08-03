Как сообщает сетевое издание mirmol.ru со ссылкой на Павлова, в Дагестане стали чаще болеть дети от 7 до 14 лет.
Более того, наблюдается отрицательная динамика и у малышей до года.
Сегодня на очередном Оперативном штабе по недопущению коронавируса под руководством врио Главы Дагестана Сергея Меликова, главный санитарный врач республики привел неутешительную статистику.
Как сообщает сетевое издание mirmol.ru со ссылкой на Павлова, в Дагестане стали чаще болеть дети от 7 до 14 лет.
Более того, наблюдается отрицательная динамика и у малышей до года.
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