В театрах Дагестана открыты пункты вакцинации от коронавируса

Автор Диляра

Теперь можно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в театрах Махачкалы - в Русском драматическом и Аварском.

По словам директора Русского драмтеатра Махачкалы Тимура Магомедова, привиться можно в будние дни понимает с 13:00 до 19:00, а в выходные с 10:00 до 19:00. Пункты вакцинации развернуты в малом зале.