ЗАМАНА - В театрах Дагестана открыты пункты вакцинации от коронавируса

В театрах Дагестана открыты пункты вакцинации от коронавируса

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29 июля, 2021. Четверг 21:18
В театрах Дагестана открыты пункты вакцинации от коронавируса

Теперь можно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в театрах Махачкалы - в Русском драматическом и Аварском.

В театрах Дагестана открыты пункты вакцинации от коронавируса
Коронавирус
По словам директора Русского драмтеатра Махачкалы Тимура Магомедова, привиться можно в будние дни понимает с 13:00 до 19:00, а в выходные с 10:00 до 19:00. Пункты вакцинации развернуты в малом зале.

 

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