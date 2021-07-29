В театрах Дагестана открыты пункты вакцинации от коронавируса
- Автор Диляра
- 29 июля, 2021. Четверг 21:18
Теперь можно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в театрах Махачкалы - в Русском драматическом и Аварском.
По словам директора Русского драмтеатра Махачкалы Тимура Магомедова, привиться можно в будние дни понимает с 13:00 до 19:00, а в выходные с 10:00 до 19:00. Пункты вакцинации развернуты в малом зале.
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