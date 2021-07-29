От COVID-19 за последнюю в Дагестане умерло 66 человек

За последнюю в Дагестане от новой коронавирусной инфекции умерло 66 человек. За сутки с 27 по 28 июля умерло 14 человек. Такие данные приводит Оперштаб по республики. За сутки с подтвержденным тестом на COVID-19 200 человек, выздоровело 144. Напомним, что Роспотребнадзор региона просит соблюдать все меры предосторожности, носить маски в местах массовых скоплений, соблюдать дистанцию в 1,5 метра.