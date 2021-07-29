ЗАМАНА - От COVID-19 за последнюю в Дагестане умерло 66 человек

От COVID-19 за последнюю в Дагестане умерло 66 человек

Автор
29 июля, 2021. Четверг 01:42
От COVID-19 за последнюю в Дагестане умерло 66 человек

За последнюю в Дагестане от новой коронавирусной инфекции умерло 66 человек. За сутки с 27 по 28 июля умерло 14 человек. Такие данные приводит Оперштаб по республики. За сутки с подтвержденным тестом на COVID-19 200 человек, выздоровело 144. Напомним, что Роспотребнадзор региона просит соблюдать все меры предосторожности, носить маски в местах массовых скоплений, соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

От COVID-19 за последнюю в Дагестане умерло 66 человек
Коронавирус

 

Прочитано 20 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top