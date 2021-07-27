ЗАМАНА - Около 50 млн рублей Правительство Дагестана направит на обеспечение медучреждений кислородным оборудованием.

Около 50 млн рублей Правительство Дагестана направит на обеспечение медучреждений кислородным оборудованием.

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27 июля, 2021. Вторник 20:03
Около 50 млн рублей Правительство Дагестана направит на обеспечение медучреждений кислородным оборудованием.

В Правительстве Дагестана сообщили, что из резервного фонда будет направлено 49,5 млн рублей в медучреждения для обеспечения их оборудованием для кислорода.

Около 50 млн рублей Правительство Дагестана направит на обеспечение медучреждений кислородным оборудованием.
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Распоряжение было подписано Председателем Правительства РД Абдулпатахом Амирхановым. Средства направлены в Минздрав региона для распределения по медицинским учреждениям.

 

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