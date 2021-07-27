ЗАМАНА - Пункты вакцинации от COVID-19 появились в картографических приложениях

Пункты вакцинации от COVID-19 появились в картографических приложениях

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27 июля, 2021. Вторник 19:38
Пункты вакцинации от COVID-19 появились в картографических приложениях

Теперь узнать о пунктах вакцинации от COVID-19 можно на картах в Google, об этом сообщает АНО «Диалог Регионы».

Пункты вакцинации от COVID-19 появились в картографических приложениях
Коронавирус
Карта была разработана Министерствомздравоохранения РФ, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы». Отметим, что на картах собраны данные почти о 6000 объектах.

«Данные по всей стране собраны специалистами Центров управления регионами (ЦУР). Совместно с региональными Минздравами были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, оказывающие услуги по вакцинации населения. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. Он также отметил, что одна из ключевых задач ЦУР заключается в информировании граждан о способах получения услуг государства. Сеть ЦУР в нашей стране может решать такие задачи комплексно.

 

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