Магомед Магомедов: «Вакцинация – единственный известный человечеству метод борьбы с этой инфекцией и отрицать это глупо»

22 июля прошел прямой эфир на площадке телеграм-канала журналиста Исрафила Исрафилова, где любой желающий мог высказать свою позицию на тему «Какие меры необходимо принять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Дагестане».

Одним из спикеров выступил директор РИА «Дагестан»Он подчеркнул, что после прививки чувствовал себя хорошо, хоть ранее и перенес операцию на сердце. Также он отметил, что вакцинация необходима, так как мутирует вирус и новый штамм забирает крепких, здоровых людей.

«Вакцинация – единственный известный человечеству метод борьбы с этой инфекцией и отрицать это глупо. Я для себя и своей семьи плохого не хотел бы, я сторонник вакцинации и призываю всех вакцинироваться, потому что в считанные дни новый штамм коронавируса меняет состояние человека. Очень много абсолютно здоровых, крепких людей, с крепким иммунитетом сегодня уже не с нами», — сказал Магомедов.