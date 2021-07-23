«Вакцинация – единственный известный человечеству метод борьбы с этой инфекцией и отрицать это глупо. Я для себя и своей семьи плохого не хотел бы, я сторонник вакцинации и призываю всех вакцинироваться, потому что в считанные дни новый штамм коронавируса меняет состояние человека. Очень много абсолютно здоровых, крепких людей, с крепким иммунитетом сегодня уже не с нами», — сказал Магомедов.
Магомед Магомедов: «Вакцинация – единственный известный человечеству метод борьбы с этой инфекцией и отрицать это глупо»
- Автор Диляра
- 23 июля, 2021. Пятница 15:51
22 июля прошел прямой эфир на площадке телеграм-канала журналиста Исрафила Исрафилова, где любой желающий мог высказать свою позицию на тему «Какие меры необходимо принять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Дагестане».
Одним из спикеров выступил директор РИА «Дагестан» Магомед Магомедов. Он подчеркнул, что после прививки чувствовал себя хорошо, хоть ранее и перенес операцию на сердце. Также он отметил, что вакцинация необходима, так как мутирует вирус и новый штамм забирает крепких, здоровых людей.
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