ЗАМАНА - В Дагестане пройдет круглый стол о предотвращении распространения COVID-19

В Дагестане пройдет круглый стол о предотвращении распространения COVID-19

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21 июля, 2021. Среда 21:19
В Дагестане пройдет круглый стол о предотвращении распространения COVID-19

В Махачкале проведут круглый стол в онлайн-формате на тему: «Какие меры необходимо принять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Дагестане».

В Дагестане пройдет круглый стол о предотвращении распространения COVID-19
Коронавирус

Он начнется в 20.00 по мск 22 июля в телеграм-канала журналиста Исрафила Исрафилова. В рамках круглого стола планируется обсуждение за и против вакцинации. Любой желающий может принять участие, контакты для справки: Исрафилов Исрафил, 89634175570

 

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