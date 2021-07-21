В Дагестане пройдет круглый стол о предотвращении распространения COVID-19

В Махачкале проведут круглый стол в онлайн-формате на тему: «Какие меры необходимо принять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Дагестане».

Он начнется в 20.00 по мск 22 июля в телеграм-канала журналиста Исрафила Исрафилова. В рамках круглого стола планируется обсуждение за и против вакцинации. Любой желающий может принять участие, контакты для справки: Исрафилов Исрафил, 89634175570