Священнослужитель уверен, что в такие сложные времена люди должны доверять друг другу, медперсоналу и специалистам.
Архиепископ также призвал отказаться от посещения массовых мероприятий для сохранения своего и здоровья своих близких.
Архиепископ Махачкалинской и Грозненской Ерпахии Варлаам попросил дагестанцев не игнорировать предписания Минздрава и Роспотребнадзора.
Священнослужитель уверен, что в такие сложные времена люди должны доверять друг другу, медперсоналу и специалистам.
Архиепископ также призвал отказаться от посещения массовых мероприятий для сохранения своего и здоровья своих близких.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..