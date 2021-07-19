Владыка Варлаам попросил дагестанцев беречь друг друга

Архиепископ Махачкалинской и Грозненской Ерпахии Варлаам попросил дагестанцев не игнорировать предписания Минздрава и Роспотребнадзора.

Священнослужитель уверен, что в такие сложные времена люди должны доверять друг другу, медперсоналу и специалистам.

Архиепископ также призвал отказаться от посещения массовых мероприятий для сохранения своего и здоровья своих близких.