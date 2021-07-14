ЗАМАНА - В Дагестане не улучшается ситуация с COVID-19 – Правительство РД

В Дагестане не улучшается ситуация с COVID-19 – Правительство РД

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14 июля, 2021. Среда 21:02
В Дагестане не улучшается ситуация с COVID-19 – Правительство РД

14 июля прошло совещание по проблемам, выявленным Центром управления регионом с участием руководителей органов власти и муниципальных образований.

В Дагестане не улучшается ситуация с COVID-19 – Правительство РД
Коронавирус
В ходе которого также была затронута ситуация с ковидом. Представителями ЦУР было отмечено, что жители республики в социальных сетях часто стали упоминать, что во многих поликлиниках не хватает вакцины от новой коронавирусной инфекции. Врио Главы Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Дагестане не улучшается, количество госпитализаций больных высоко и варьируется на отметке около 400 человек в день. Говоря о вакцинации, он сказал, что она планово поступает в регион. Заместитель Председателя Правительства РД Мурад Казиев добавил, что всего в Дагестан поступило 213 тысяч доз вакцины, около 192 тысяч человек вакцинированы. По его словам все пункты обеспечены вакциной, только в 6 пунктах она закончилась и в скором времени тоже пополнятся.

 

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