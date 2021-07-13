ЗАМАНА - В России новый максимум смертей от Covid19

В России новый максимум смертей от Covid19

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13 июля, 2021. Вторник 18:23
В России новый максимум смертей от Covid19

Оперштаб Москвы сообщил, что в стране новый максимум по смертям от covid19, за последние сутки от инфекции умерло 780 человек.

В России новый максимум смертей от Covid19
Коронавирус

Такого не наблюдалось с начала пандемии.

 

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