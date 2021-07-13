Такого не наблюдалось с начала пандемии.
В России новый максимум смертей от Covid19
- Автор Диляра
- 13 июля, 2021. Вторник 18:23
Оперштаб Москвы сообщил, что в стране новый максимум по смертям от covid19, за последние сутки от инфекции умерло 780 человек.
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