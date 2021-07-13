ЗАМАНА - За сутки в Дагестане заболело 195 человек новой коронавирусной инфекцией

За сутки в Дагестане заболело 195 человек новой коронавирусной инфекцией

Автор
13 июля, 2021. Вторник 15:11
За сутки в Дагестане заболело 195 человек новой коронавирусной инфекцией

По информации Оперштаба Дагестана, за сутки в регионе заболело 195 человек, выздоровело 136, умерло 7-м.

За сутки в Дагестане заболело 195 человек новой коронавирусной инфекцией
Коронавирус

Напоминаем, что связаться с Оперштабом можно по следующим каналам: – Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. – Телеграм https://t.me/icdagestan – Инстаграм https://instagram.com/icdagestan Берегите свое здоровье, носите маски в местах массового скопления и чаще мойте руки.

 

Прочитано 25 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top