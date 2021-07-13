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За сутки в Дагестане заболело 195 человек новой коронавирусной инфекцией
- Автор Диляра
- 13 июля, 2021. Вторник 15:11
По информации Оперштаба Дагестана, за сутки в регионе заболело 195 человек, выздоровело 136, умерло 7-м.
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