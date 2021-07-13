ЗАМАНА - Минздрав РФ готовит обновленные рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав РФ готовит обновленные рекомендации по лечению COVID-19

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13 июля, 2021. Вторник 16:02
Минздрав РФ готовит обновленные рекомендации по лечению COVID-19

В ближайшее время Минздрав России предоставить 12-ю версию рекомендаций по лечению по лечению COVID-19.

Минздрав РФ готовит обновленные рекомендации по лечению COVID-19
Коронавирус
Сообщает издание ТАСС со ссылкой на главного специалиста министерства по инфекционным заболеваниям Владимира Чуланова.

По словам Чуланова, в рекомендациях будут добавлены новые методы лечения, с учетом изменения возрастной статистики заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Отметим, что в Дагестане за сутки заболело 195 человек.

 

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