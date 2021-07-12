С заботой о единоверцах: Муфтий Дагестана и мэр Махачкалы призывают молиться дома

По словам мэра Махачкалы, повод для встречи с шейхом не самый радужный – количество заболевших коронавирусом растет.

Во многом это происходит из-за несоблюдения дагестанцами ограничительных мер и рекомендаций Роспотребнадзора.

Так, муфтий Ахмад-хаджи Абдулаев еще раз подчеркнул, что пятничное богослужение нужно совершать дома, не подвергая опасности своих собратьев по вере.

В свою очередь Салман Дадаев еще раз призвал махачкалинцев и всех дагестанцев к осознанности в этом вопросе.

«Сегодня ситуация опять ухудшилась, каждый из нас должен сделать всё, чтобы не допустить распространения этой страшной болезни», – подчеркнул Дадаев.