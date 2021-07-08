Ковид не пройдет! Представители Муфтията Дагестана призвали дагестанцев совершать намазы дома

Председатель Муфтията РД Шамиль Алиханов обратился к дагестанцам с связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, соблюдать все меры предосторожности, носить маски, мыть и обрабатывать чаще руки.

А такжепризвал не находиться в местах массового скопления, по возможности совершать намаз дома.

«Мы призываем вас не посещать места массового скопления людей, в том числе тазияты и торжественные мероприятия. Находясь в общественных местах, обязательно носите маску, соблюдайте социальную дистанцию», - говорится в обращении Алиханова.