Кипр признал российскую вакцину
- Автор Диляра
- 05 июля, 2021. Понедельник 20:32
Издание РИА Новости сообщает, что правительство Кипра признало российский сертификат о вакцинации.
Как сообщает издание, россиянам, которые сделали прививку не нужно будет сдавать тест на новую коронаврирусную инфекцию по прибытию на остров.
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