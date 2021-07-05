ЗАМАНА - Кипр признал российскую вакцину

Кипр признал российскую вакцину

Автор
05 июля, 2021. Понедельник 20:32
Кипр признал российскую вакцину
Издание РИА Новости сообщает, что правительство Кипра признало российский сертификат о вакцинации.
Кипр признал российскую вакцину
Коронавирус
Как сообщает издание, россиянам, которые сделали прививку не нужно будет сдавать тест на новую коронаврирусную инфекцию по прибытию на остров.

 

Прочитано 23 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top