ЗАМАНА - Прием пациентов с коронавирусом начала Республиканская офтольмологическая больница

Прием пациентов с коронавирусом начала Республиканская офтольмологическая больница

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05 июля, 2021. Понедельник 08:26
Прием пациентов с коронавирусом начала Республиканская офтольмологическая больница

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе медицинское учреждение было перепрофилировано под стационар для приема больных коронавирусом, – сообщает «Дагестанская правда».

Прием пациентов с коронавирусом начала Республиканская офтольмологическая больница
Коронавирус

Ранее специалисты уже работали с коронавирусными больными и сейчас с легкостью могут применить опыт, полученный ранее.

Больным же офтольмологического профиля экстренную и плановую помощь окажет  Каспийский центр микрохирургии глаза.

 

 

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