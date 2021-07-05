Ранее специалисты уже работали с коронавирусными больными и сейчас с легкостью могут применить опыт, полученный ранее.
Больным же офтольмологического профиля экстренную и плановую помощь окажет Каспийский центр микрохирургии глаза.
Больным же офтольмологического профиля экстренную и плановую помощь окажет Каспийский центр микрохирургии глаза.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..