ЗАМАНА - Более 30 тыс. доз вакцин от COVID-19 поступит в Дагестан

Более 30 тыс. доз вакцин от COVID-19 поступит в Дагестан

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30 июня, 2021. Среда 00:49
Более 30 тыс. доз вакцин от COVID-19 поступит в Дагестан

 30 июня в Правительстве Дагестана прошло совещание, под руководством врио Главы Дагестана Сергея Меликова.

Более 30 тыс. доз вакцин от COVID-19 поступит в Дагестан
Коронавирус
В ходе совещания был обсужден вопрос распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона. Было отмечено, что уже приняты меры по созданию дополнительного резервного фонда для закупки медикаментов по лечению коронавируса. Такие резервы созданы в Правительстве, Минздраве и в лечебных учреждениях республики. Также было сказано, что в ближайшие дни в республику поступит более 30 тыс. доз вакцин против COVID-19.

 

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