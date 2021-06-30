ЗАМАНА - Турция закрыла границы для ряда стран

Турция закрыла границы для ряда стран

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30 июня, 2021. Среда 23:28
Турция закрыла границы для ряда стран

Турция приостановила авиасообщения с Бангладешем, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР.

Турция закрыла границы для ряда стран
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Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на властей страны. Авиасообщения будут прекращены с 1 июля до особого распоряжения. Такие меры были ведены из-за распространения нового штамма.

 

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