ЗАМАНА - В Каспийске заполнены госпитали с ковидными больными

В Каспийске заполнены госпитали с ковидными больными

Автор
30 июня, 2021. Среда 21:19
В Каспийске заполнены госпитали с ковидными больными

Ситуация с COVID-19 в республике Дагестан и в Каспийске, в частности, становится все хуже, с каждым днем число пациентов растет.

В Каспийске заполнены госпитали с ковидными больными
Коронавирус

Однако некоторые жители нашего города не воспринимают всерьез неоднократные рекомендации врачей и Роспотребнадзора и продолжают пренебрегать средствами индивидуальной защиты, напрочь отказываются от вакцинации, являясь потенциальными распространителями инфекции. Столь халатное поведение порой приводит к тяжелым последствиям и даже летальным исходам. Об этом говорится на странице пресс-службы города Каспийск.

 

В связи с этим съемочная группа «Каспий медиа» посетила «красную» зону многофункционального ковидного центра, чтобы показать, как на самом деле обстоят дела с коронавирусом.

 

Прочитано 33 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top