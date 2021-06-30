В Каспийске заполнены госпитали с ковидными больными

Ситуация с COVID-19 в республике Дагестан и в Каспийске, в частности, становится все хуже, с каждым днем число пациентов растет.

Однако некоторые жители нашего города не воспринимают всерьез неоднократные рекомендации врачей и Роспотребнадзора и продолжают пренебрегать средствами индивидуальной защиты, напрочь отказываются от вакцинации, являясь потенциальными распространителями инфекции. Столь халатное поведение порой приводит к тяжелым последствиям и даже летальным исходам. Об этом говорится на странице пресс-службы города Каспийск.

В связи с этим съемочная группа «Каспий медиа» посетила «красную» зону многофункционального ковидного центра, чтобы показать, как на самом деле обстоят дела с коронавирусом.