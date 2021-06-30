«Это незаконно. При отводе по медицинским соображениям требовать вакцинации никто не имеет права», – подчеркнул президент.
Владимир Путин ответил на вопрос жителя Москвы законно ли заставлять вакцинироваться при наличии медицинского отвода.
«Это незаконно. При отводе по медицинским соображениям требовать вакцинации никто не имеет права», – подчеркнул президент.
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