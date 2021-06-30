ЗАМАНА - Путин: требовать вакцинироваться при медотводе – незаконно

Путин: требовать вакцинироваться при медотводе – незаконно

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30 июня, 2021. Среда 12:31
Путин: требовать вакцинироваться при медотводе – незаконно

Владимир Путин ответил на вопрос жителя Москвы законно ли заставлять вакцинироваться при наличии медицинского отвода.

Путин: требовать вакцинироваться при медотводе – незаконно
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«Это незаконно. При отводе по медицинским соображениям требовать вакцинации никто не имеет права», – подчеркнул президент.

 

 

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