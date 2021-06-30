Президент ответил коротко: чтобы этого не случилось в некоторых регионах вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.
На традиционной «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным президент ответил на вопрос, будет ли общероссийский локдаун.
Президент ответил коротко: чтобы этого не случилось в некоторых регионах вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.
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