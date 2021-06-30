ЗАМАНА - Владимир Путин назвал причину, из-за которой можно избежать общероссийского локдауна

Владимир Путин назвал причину, из-за которой можно избежать общероссийского локдауна

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30 июня, 2021. Среда 12:22
Владимир Путин назвал причину, из-за которой можно избежать общероссийского локдауна

На традиционной «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным президент ответил на вопрос, будет ли общероссийский локдаун.

Владимир Путин назвал причину, из-за которой можно избежать общероссийского локдауна
Коронавирус

Президент ответил коротко: чтобы этого не случилось в некоторых регионах вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

 

 

 

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