Анжела Бакшалиева:«Устала бояться»

Когда началась вся история с ковидом, я, как и большинство людей, восприняла ситуацию не слишком серьезно. А когда в России стало расти число зараженных, и я немного запаниковала.

Когда мне пришла мысль о вакцине от коронавируса, мои знакомые начали мне рассказывать какие то жуткие истории, о том, что вакцина молодая, и о последствиях ясности нет. Поэтому колебалась: делать – не делать.

А потом, надоело… надоело бояться! Подозрительно коситься на кашляющих людей в маршрутке, не ходить в гости, к родителям из-за опасения принести им заразу и день за днём прислушиваться к своему самочувствию.

В общем, сказано – сделано. И уже утром следующего дня я уже находилась в кабинете допрививочного осмотра.

Людей было немного. Медсестра заполнила длиннющую анкету, измерила температуру.

Так же по очереди сходила к терапевту: та измерила, расспросила о самочувствии и хронических заболеваниях, уточнила, не контактировала ли я в последнее время с заболевшими ковидом, и дала добро на прививку.

Сама прививка заняла считаные секунды. Медсестра попалась с лёгкой рукой – укол вообще не почувствовала. Потом, правда, пока сидела положенные 20 минут под кабинетом, место инъекции ныло – но на этом всё. Температуры, общего ухудшения самочувствия у меня не было ни в тот день, ни в последующие.

А накануне второй прививки, мой телефон мне напомнил (записала напоминание) о вакцинации. Пришла в обеденное время – и спокойно сделала вторую прививку.

— Ну что, все нормально? – поинтересовался мой отец.

— Да, никаких осложнений. А что?

— Да тоже подумываю сделать. Но сначала, наверное, сдам тест на антитела.

Ну и хорошо. Авось привьётся, и наконец, сформируется тот самый коллективный иммунитет. Надоело бояться заболеть или заразить близких.