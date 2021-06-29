Об этом сообщаем издание «МК». Также она отметила, что их ведомство подвердило выявление в России первого случая индийского штамма коронавируса "Дельта-плюс".
Руководитель Роспотребнадзора РФ обратилась к Мишустину с просьбой запретить массовые мероприятия
- Автор Диляра
- 29 июня, 2021. Вторник 19:16
На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией коронавируса руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова обратилась с просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы он дал разрешение на запрет проведения массовых мероприятий.