ЗАМАНА - Руководитель Роспотребнадзора РФ обратилась к Мишустину с просьбой запретить массовые мероприятия

Руководитель Роспотребнадзора РФ обратилась к Мишустину с просьбой запретить массовые мероприятия

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29 июня, 2021. Вторник 19:16
Руководитель Роспотребнадзора РФ обратилась к Мишустину с просьбой запретить массовые мероприятия

На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией коронавируса руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова обратилась с просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы он дал разрешение на запрет проведения массовых мероприятий.

Руководитель Роспотребнадзора РФ обратилась к Мишустину с просьбой запретить массовые мероприятия
Коронавирус

Об этом сообщаем издание «МК». Также она отметила, что их ведомство подвердило выявление в России первого случая индийского штамма коронавируса "Дельта-плюс".

 

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