Руководитель Роспотребнадзора РФ обратилась к Мишустину с просьбой запретить массовые мероприятия

На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией коронавируса руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова обратилась с просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы он дал разрешение на запрет проведения массовых мероприятий.