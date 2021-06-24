Глава Минтранспорта Дагестана Ширухан Гаджимурадов обратился к дагестанцам с просьбой соблюдать масочный режим

Автор Диляра

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов обратился к жителям республики с просьбой соблюдать масочный режим.

«Уважаемые жители республике, кто будет передвигаться в общественном транспорте - маршрутке, такси, железнодорожном транспорта, авиатранспорте убедительная просьба к вам надевать маски. Так как общественный транспорт является тем местом, где в ограниченном пространстве собирается много людей, и кто-то может вас заразить, даже не знаю, что он болеет. Все это делается для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких», - обратился с просьбой Гаджимурадов.