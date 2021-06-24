В Дагестане ввели запрет на езду без маски в общественном транспорте
- Автор Диляра
- 24 июня, 2021. Четверг 15:07
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией в республике врио главы Дагестана Сергей Меликов подписал Указ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан» от 23 октября 2020 года.
Таки образом, теперь передвигаться в маршрутках и такси без масок запрещено.
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