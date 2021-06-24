В Дагестане ввели запрет на езду без маски в общественном транспорте

Автор Диляра

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией в республике врио главы Дагестана Сергей Меликов подписал Указ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан» от 23 октября 2020 года.

Таки образом, теперь передвигаться в маршрутках и такси без масок запрещено.